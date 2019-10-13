«التعليم» توضح سبب منع بيع الفول السوداني في المقاصف المدرسية

علي القحطاني(صدى):

قررت وزارة التعليم منع بيع جميع منتجات الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الإبتدائية، وذلك حرصا على صحة الطلاب واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامتهم.

ويأتي قرار منع تداول جميع المنتجات الغذائية المحتوية على الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية لخطورتها على الطلبة المصابين بحساسية الفول السوداني.

واتضح أن الطلبة المصابين من الحساسية في هذه المرحلة قد لا يميزون المنتجات المحتوية على الفول السوداني أو يدركون خطورة تناولها بخلاف الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.