«بيتروس» يطالب النصر بزيادة قيمة عقده

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن البرازيلي بيتروس ماثيوس أراوخو، لاعب فريق، طالب إدارة ناديه بزيادة قيمة عقده، الذي ينتهي الموسم الجاري.

وتفصيلآ، أوضحت المصادر إلى أن الإدارة وضعت شرطين أمام بيتروس مقابل تلبية طلبه، الأول تقديم مستوى فني مميز.

أما الثاني الحصول على الضوء الأخضر من البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، بإبداء موافقته على استمرارية اللاعب البرازيلي بعد اقتناعه بمستواه الفني.

وأكدت الإدارة أن قرار تجديد عقده من عدمه في يد المدرب، الذي طلبت منه تقريرًا مفصَّلًا عن المحترفين الأجانب، خاصةً البرازيليين بيتروس، ومايكون بيريرا، المدافع.