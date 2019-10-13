بالصور.. مدير تعليم جنوب الرياض يدشن فعاليات الأسبوع المكثف لبرنامج السلوك الإيجابي

محمد السعران(صدى):

دشن مدير مكتب التعليم بجنوب الرياض الدكتور عبدالعزيز الخشلان الأسبوع المكثف لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي (تعزيز) على مستوى مدارس المكتب في ثانوية المزاحمية بحضور المشرف عبدالله اللحيان والمشرف عبدالله العيد وقائد ثانوية المزاحمية محمد الغامدي والمرشدين الطلابيين وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية.

وبدأ البرنامج بالسلام الملكي بعد ذلك قصيدة للطالب محمد ال مهدي ثم ألقى قائد ثانوية المزاحمية محمد الغامدي كلمة رحب فيها بالحضور وقدم شكره لمكتب تعليم جنوب الرياض على تدشين برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي على مستوى المكتب في ثانوية المزاحمية ، ثم ألقى وكيل المدرسة لشؤون الطلاب سعود المسعد كلمة قال فيها ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) فهذا دليل على تعزيز السلوك الإيجابي و تأصيل مفهوم القيم وعلاقتها بتربية النشء.

بعد ذلك ألقى مدير مكتب التعليم بجنوب الرياض الدكتور عبدالعزيز الخشلان كلمة بين فيها أن أسبوع تعزز السلوك الإيجابي لا يقتصر على هذا الأسبوع فقط بل مستمر طوال العام في مدارس والبيوت وأن هذا السلوك مرده المدرسة النبوية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قدم شكره لشعبة التوجيه والإرشاد في مكتب جنوب الرياض ولقائد ثانوية المزاحمية والمعلمين على قيادتهم للسلوك الإيجابي في الطلاب ، وفي الختام كرم مدير مكتب تعليم جنوب الرياض وقائد المدرسة الطلاب المتميزين سلوكيا والطلاب المتفوقيا درسيا .