بعد قضية الأفلام الإباحية.. «منى فاروق» تعود للجمهور بصورة جديدة

القاهرة(صدى):

عادت الفنانة منى فاروق إلى التواصل مع جمهورها مجدداً ، بعد إختفاءها عن الأضواء ومواقع التواصل الإجتماعي على خلفية اتهامها في قضية أفلام إباحية .

ونشرت الفنانة الصاعدة صورة لها برفقة والدتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وعلقت عليها قائلة : أحب أمي وضحكة أمي وحضن أمي وكل أمي.. كل سنة وانتى معانا ومنورة الدنيا معانا.. عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال أقدر أوفيلك حقك يا أمي أنتي حبيبتي وبنتي وأختي وصاحبتي وأمي وكل حاجة ليا في الدنيا، مليش غيرك..

وكانت النيابة المصرية قد أخلت سبيل الممثلة المثيرة للجدل بعد اتهامها في قضية نشر أفلام تحض على الفسق والفجور في قضية أثارت الرأي العام .

الجدير بالذكر أن آخر أعمالها الفنية كان اشتراكها في مسلسل ” رحيم ” الذي عرض قبل عامين من بطولة ياسر جلال ، ومحمد رياض ، دينا ، وحسن حسني وغيرهم .