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وصفة طبيعية تساعد على تغطية الشعر الأبيض

وصفة طبيعية تساعد على تغطية الشعر الأبيض
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعاني بعض النساء من ظهور ” الشعر الأبيض ” ؛ لذا تلجأ معظمهن لاستخدام الصبغات الكيميائية؛ مما يلحق الضرر بالشعر؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير وصفة ” الزنجبيل والعسل وزيت الزيتون ” ؛ لتغطية الشعر الأبيض.

• وصفة الزنجبيل والعسل وزيت الزيتون ويحتوي على 3 سنتم من الزنجبيل، ملعقة طعام من العسل، ملعقة طعام من زيت الزيتون.

– يرش ” الزنجبيل ” جيدًا ويضاف إليه زيت الزيتون والعسل.

– تمزج المكونات جيدًا ويطبق المزيج بعد ذلك على كل مساحة الشعر المبلل بالماء، يترك لمدة لا تقل عن 40 دقيقة قبل غسله كالمعتاد.


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