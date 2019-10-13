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  3. «الجوازات» توضح آلية تحصيل المقابل المالي عن المرافقين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص

«الجوازات» توضح آلية تحصيل المقابل المالي عن المرافقين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص

«الجوازات» توضح آلية تحصيل المقابل المالي عن المرافقين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص
علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة الجوازات عن آلية تحصيل المقابل المالي على الفرد، في حالة إذا كان الفرد ” تابع ” وخارج المملكة.

حيث وجه ” مغرد ” استفسار لـ الجوازات مفاده: ” هل يتم تحصيل المقابل المالي على الفرد في حالة أنه تابع و خارج المملكة لمدة أشهر؟ ” .

وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، بنشر ” انفوجرافيك ” يوضح آلية تحصيل المقابل المالي عن المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، وجاء كالتالي:

• يستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدمة وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد ” هوية مقيم ” أو عند إصدار | تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو المذكور بـ الإنفوجرافيك.


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