«الجوازات» توضح آلية تحصيل المقابل المالي عن المرافقين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة الجوازات عن آلية تحصيل المقابل المالي على الفرد، في حالة إذا كان الفرد ” تابع ” وخارج المملكة.

حيث وجه ” مغرد ” استفسار لـ الجوازات مفاده: ” هل يتم تحصيل المقابل المالي على الفرد في حالة أنه تابع و خارج المملكة لمدة أشهر؟ ” .

وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، بنشر ” انفوجرافيك ” يوضح آلية تحصيل المقابل المالي عن المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، وجاء كالتالي:

• يستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدمة وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد ” هوية مقيم ” أو عند إصدار | تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو المذكور بـ الإنفوجرافيك.