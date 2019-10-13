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مدرب روماني على رادار الإتحاد حال إقالة سييرا

مدرب روماني على رادار الإتحاد حال إقالة سييرا
نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي الإتحاد عن المدرب المحتمل حال إقالة سييرا ، إذ تضع الإدارة نصب عينها المدرب الروماني إيدي يوردانيسكو .

ويوردانيسكو مدرب جاز ميتان رابع الدوري الروماني الذي سبق وعمل والده مدرب للإتحاد خلال عامي 2005 ، و2006 ..

ويواجه يوردانيسكو بالفعل مشاكل مالية وعلاقات متوترة مع ناديه ، وهو ما يعني سهولة التوصل لإتفاق مع الإتحاد .

وفي سياق التجديد ، تناقش إدارة الإتحاد مبكراً ملف الميركاتو الشتوي في محاولة لإستعادة تراجع الآداء في دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا ، على أن يتم إبعاد 4 لاعبين أجانب لتجديد دماء الفريق ، لم يتم الكشف عن أسمائهم للمحافظة على مستوى الفريق .

وكان الإتحاد قد تعاقد الشتاء الماضي مع عدد من اللاعبين الأجانب منهم الصربي ألكسندر بريجوفيتش ، والمغربي داكوستا والحارس البرازيلي جروهي .


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