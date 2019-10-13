منها فقدان الوزن.. 5 فوائد صحية مذهلة للفلفل الأحمر المطحون
على الرغم من المعتقدات السائدة بأضرار الفلفل الأحمر على المعدة ، إلا أن هناك دراسات حديثة أثبتت عدم صحة ذلك ، كاشفة عن فوائد متعددة له .
ونصحت الدراسات بوضع الفلفل الأحمر المطحون بالطعام على طريقة الوجبات الهندية والمكسيكية ، وذلك لفوائده الصحية على النحو التالي :
1- مفيد لصحة القلب ، حيث يقلل من نسبة الكوليسترول والدهون ، مع إذابة مادة ” الفيبرين ” المسببة لجلطات الدم .
2- ينظم مرض السكري : حيث يقلل من ارتفاع الأنسولين بالدم .
3- يقوي الجهاز المناعي : لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين “سي “وفيتامين” أ” الهامين ضد الجراثيم والعدوى .
4- يساعدعلى فقدان الوزن : ويظهر ذلك عند شعورك بالحرارة بعد تناوله ، حيث يعمل على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية .
5- يمنع قرحة المعدة : حيث يقتل البكتيريا ويحفز بطانة المعدة لإنتاج مضادات طبيعية .
اترك تعليقاً