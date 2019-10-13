منها فقدان الوزن.. 5 فوائد صحية مذهلة للفلفل الأحمر المطحون

نيودلهى (صدى):

على الرغم من المعتقدات السائدة بأضرار الفلفل الأحمر على المعدة ، إلا أن هناك دراسات حديثة أثبتت عدم صحة ذلك ، كاشفة عن فوائد متعددة له .

ونصحت الدراسات بوضع الفلفل الأحمر المطحون بالطعام على طريقة الوجبات الهندية والمكسيكية ، وذلك لفوائده الصحية على النحو التالي :

1- مفيد لصحة القلب ، حيث يقلل من نسبة الكوليسترول والدهون ، مع إذابة مادة ” الفيبرين ” المسببة لجلطات الدم .

2- ينظم مرض السكري : حيث يقلل من ارتفاع الأنسولين بالدم .

3- يقوي الجهاز المناعي : لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين “سي “وفيتامين” أ” الهامين ضد الجراثيم والعدوى .

4- يساعدعلى فقدان الوزن : ويظهر ذلك عند شعورك بالحرارة بعد تناوله ، حيث يعمل على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية .

5- يمنع قرحة المعدة : حيث يقتل البكتيريا ويحفز بطانة المعدة لإنتاج مضادات طبيعية .