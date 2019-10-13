النصر يتخلى عن خدمات أحمد موسى.. ونادي تركي يقترب من التعاقد معه   

طلال الغامدي(صدى):

قامت إدارة النصر بوضع حد لتجاوزات النيجيري أحمد موسى بعد ما أبلغت وكيل أعمال اللاعب، برغبتها في بيع عقد اللاعب الذي لم يشكّل أي إضافة للفريق ورغبة الجهاز الفني في تواجد لاعب أجنبي مؤثر في هذا المركز.

وأثار تأخر موسى في العودة للرياض ليومين متتاليين لمواصلة برنامجه العلاجي في غضب البرتغالي فيتوريا الذي طالب الإدارة بسرعة البحث عن لاعب أجنبي آخر يُشكل إضافة للفريق في الاستحقاقات المقبلة، بعد أن كان الجهاز الطبي قد شكا من الأعذار المتواصلة للاعب، وتطبيق البرنامج العلاجي بكل جدية.

وترددت أنباء عن رغبة طرابزون سبور التركي في شراء عقد أحمد موسى وأن اللاعب عقد ووكيل أعماله اجتماعًا الأسبوع الماضي في لندن مع مفاوض نادي طرابزون، حيث أن إدارة الفريق التركي ستفتح موضوع انتقال اللاعب مع إدارة النصر الإثنين المقبل.