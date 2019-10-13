جريمة بشعة.. رجل يغتصب طليقته بوحشية ويجبرها على شرب «الأسيد»

نيودلهي(صدى):

اغتصبت سيدة هندية من قبل أقربائها وبمساعدة طليقه. حيث واجهت التعذيب على يد طليقها، الذي أجبرها على شرب الحمض “الأسيد” أمام ابنتها الصغيرة.

وجاء هجوم طليقها بعدما تزوجت مرة أخرى بعد انفصالها عنه قبل حوالي عام، واتضح أنها استهدفت من قِبل زوجها السابق خلال الأسبوع الماضي عندما كانت برفقة طفلتها ذات العامين.

وتعود الواقعة عندما كانت السيدة وطفلتها في الطريق إلى أحد المتاجر، اختطفها أقرباؤها وطليقها بسيارة وذهبوا بها إلى مزرعة وسرعان ما تناوب أقرباؤها الـ4 على اغتصابها، أثناء تعرضها للضرب على يد طليقها.

وواصل طليق السيدة ضربها، وحرقها بالسجائر في أنحاء مختلفة من جسدها، قبل إجبارها على شرب الحمض أمام طفلتها، كما تبين أن السيدة بصقت السائل الحمضي قبل فقدانها الوعي.