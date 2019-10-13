إجراءات جديدة للراغبين بالحصول على التأشيرة السياحية للمملكة 

عادل الحربي(صدى):

أوضحت اللائحة الخاصة بتأشيرة السياحة الصادرة في صحيفة أم القرى عدداً من الإجراءات التي تتيح للراغبين في الحصول على التأشيرة وتبيان مدة صلاحيتها.

وأبانت اللائحة أن من يحمل جنسية من خارج قائمة الدول الـ49 المشار إليها عبر المنصة الإلكترونية هنا يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى ممثليات خادم الحرمين ، ويجب على السائح طالب التأشيرة القيام بتعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة، وحمل جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز، كذلك الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة، وتسجيل عنوانه داخل المملكة، أيضا دفع رسوم التأشيرة، فضلا على ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (18) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره.

ولفتت المادة الثالثة في لائحة السياحة إلى أن صلاحية التأشيرة وفقاً لنوعها على النحو التالي:دخول لمرة واحدة وتكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً، ثم دخول متعدد: وتكون صلاحيتها لمدة سنة تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر.