المختبر الإقليمي و بنك الدم يحتفي بالايزو العالمية

بدر الحارثي(صدى):

احتفل منسوبي المختبر الإقليمي و بنك الدم بمناسبة حصوله على شهادة الآيزو العالمية ISO 15189 في جودة المختبرات الطبية ، وذلك في منتجع الفيصلية الرياض ، بإقامته مأدبة عشاء جماعي لجميع الموظفين ، وحضر الحفل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري وقد تم تكريم عدد من الموظفين الذين كان لهم الجهد الأكبر في الحصول على شهادة الآيزو .

و قدم الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري شكره و تقديره لقائد فريق النجاح الدكتور كامل بن محمد الدوسري مدير المختبر الإقليمي و بنك الدم و بقية فريق العمل على النجاحات المتكررة و الإعتمادات المتتالية و التي تضمن خدمة ذات جودة عالية للمريض و التي وضعت المختبر الإقليمي الصرح الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ..

من جانبه أكد الدكتور كامل بن محمد الدوسري بأن مسيرة النجاح لن تتوقف عند مرحلة بل سنواصل الجهد خلف كل ما يحقق الكفاءة و الجودة في العمل المخبري تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في الخدمات الصحية مثمناً لكافة منسوبي المختبر مايقدمون من جهود كبيرة و تفاني بالعمل أكسبت المختبر العديد من الإمتيازات و الأولويات و وضعته في قمة المختبرات المخبرية ..

الجدير ذكره بأن المختبر الإقليمي ‏وبنك الدم بالرياض يعتبر أول مختبر في الشرق الأوسط يجمع كافة الإعتمادات محلياً و عالمياً :

‏- المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية سيباهي

‏- إعتماد JCI

‏- إعتماد المختبرات التابع للكية الإمريكية CAP

‏- إعتماد ISO 15189