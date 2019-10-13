خطوات للحد من استهلاك بيانات الهاتف على «واتساب»

وكالات(صدى):

تعمل خطة بيانات الهاتف على وضع حد للاستهلاك لا يمكن تجاوزه، وللتغلب على هذه المشكلة يوجد إعدادات خاصة لكل تطبيق يمكن من خلاله ضبط معدل استهلاك البيانات.

وبناءً على ذلك سنستعرض الخطوات التي تساعد على الحد من استهلاك المجاببتس بـ ” واتساب ” .

* الخطوات

١ – انتقل إلى قائمة (الإعدادات) Settings في التطبيق.

– اضغط على خيار ” استخدام البيانات ومساحة التخزين ” Data and storage Usage.

– تحت قسم (إعدادات الاتصال) Call Settings، ستجد خيار (Low Data Usage) قم بتفعيله بالضغط على زر التبديل المجاور له.

– إيقاف تنزيل ملفات الوسائط تلقائيًا

مثل العديد من تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى؛ يتيح واتساب مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، و من الممكن أن يكون بعضها كبيرة الحجم؛ مما يؤدي إلى زيادة استهلاك البيانات ومساحة التخزين الداخلية بهاتفك.

٢- بالنسبة لـ مستخدمي هواتف ” آيفون ” ، تختلف الإعدادات قليلاً، حيث يتم النسخ الاحتياطي على (آي كلاود) iCloud.

ولا توجد خيارات كثيرة مثل إصدار أندرويد، ولكن الميزة موجودة في إعدادات آي كلاود نفسه، ويمكنك ضبطها باتباع الخطوات التالية:

– انتقل إلى (الإعدادات) Settings على آيفون.

– اضغط على خيار (آي كلاود) iCloud، ثم (آي كلاود درايف) iCloud Drive.

– اضبط خيار (استخدام بيانات الهاتف) Use Cellular Data على إيقاف.

٣ – مراقبة استهلاك البيانات

من الجيد معرفة مقدار البيانات التي تستهلكها عند استخدام واتساب، حيث يدعم التطبيق خيارًا يقدم لك بعض الإحصاءات التفصيلية التي تمنحك فكرة عن مقدار البيانات التي تستهلكها، وللوصول إليه اتبع الخطوات التالية:

– انتقل إلى قائمة (الإعدادات) Settings.

– اضغط على خيار (استخدام البيانات ومساحة التخزين) Data and storage Usage.

– اضغط على خيار (استخدام الشبكة) Network usage، ستظهر لك قائمة من الأرقام التي تم حسابها منذ تثبيت واستخدام واتساب على جهازك.

– يمكنك إعادة تعيين جميع القيم إلى الصفر، وبدء العد مرة أخرى حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن استخدامك بعد عدد محدد من الأيام. مرر للأسفل إلى خيار (إعادة تعيين الإحصائيات) Reset statistics، واضغط عليه.