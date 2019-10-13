بالفيديو.. مواطن يقتل ذئبا بالمدينة لإثارته الذعر في نفوس السكان 

نايف السالم(صدى):

أقدم شاب من أهل المدينة المنورة على قـتل ذئب ظهر بالقرب من منزله، لإثارته الذعر، وتهديده حياة السكان.

وبدا في مقطع فيديو الشاب ممسكاً بالذئب بعد قـتله، وقال الشاب إنه لم يُقدم على قـتله إلا بعد أن ظهر شرّه وخطره، وهدد حياة البشر، وتعدى على المواشي، حيث نجح في قتـله بسلاح هوائي من عيار كبير.

وأبان الشاب أن منزله قريب جداً من مكان تجول ومقـتل الذئب، في حي العزيزية بالمدينة، حيث أن المنطقة بها عوائل وسكان، ويخرج بعضهم ويجلس بالقرب من مكان تجوله.