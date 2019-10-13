بالفيديو.. يغط في نوم عميق أثناء قيادة السيارة بسرعة 132 كم ورعب على الطريق
وثق مقطع فيديو لحظات خطيرة لسائق سيارة يغط في نوم عميق أثناء قيادتها على أحد الطرق السريعة بالولايات المتحدة بسرعة 132 كم ، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر .
وقال مصور الفيديو موضحاً خطورة الموقف : كان سائق تسلا نائم ورأسه للخلف ، وحتى حين أطلقت بوق السيارة لم ينتبه ، كان غائب عن الوعي ، مشيراً إلى حالة الفزع التي أصابت السائقين على الطريق .
وأكدت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية أن هذه لسيت الواقعة الأولى التي يتم فيها رصد شخص نائم أثناء قيادة سيارة تسلا ذاتية القيادة ، لافتة أن الشركة تؤكد أن القيادة الأوتوماتيكية تطلب ” إشراف نشط للسائق ” .
وطالبت وسائل الإعلام بضرورة وضع حد لتلك الحالات التي تكاد أن تصبح ظاهرة بين السيارات الذاتية القيادة مع زيادة الإقبال عليها خوف من وقوع الحوادث .
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