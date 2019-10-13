بالفيديو.. يغط في نوم عميق أثناء قيادة السيارة بسرعة 132 كم ورعب على الطريق

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات خطيرة لسائق سيارة يغط في نوم عميق أثناء قيادتها على أحد الطرق السريعة بالولايات المتحدة بسرعة 132 كم ، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر .

وقال مصور الفيديو موضحاً خطورة الموقف : كان سائق تسلا نائم ورأسه للخلف ، وحتى حين أطلقت بوق السيارة لم ينتبه ، كان غائب عن الوعي ، مشيراً إلى حالة الفزع التي أصابت السائقين على الطريق .

وأكدت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية أن هذه لسيت الواقعة الأولى التي يتم فيها رصد شخص نائم أثناء قيادة سيارة تسلا ذاتية القيادة ، لافتة أن الشركة تؤكد أن القيادة الأوتوماتيكية تطلب ” إشراف نشط للسائق ” .

وطالبت وسائل الإعلام بضرورة وضع حد لتلك الحالات التي تكاد أن تصبح ظاهرة بين السيارات الذاتية القيادة مع زيادة الإقبال عليها خوف من وقوع الحوادث .