بالصور..مركز الملك سلمان يوزع الحقائب المدرسية على أبناء اللاجئين السوريين بعمان

محمد السعران(صدى):

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء واصلا لمحطتة الثانية في العاصمة الأردنية عمّان، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع (1152) طالباً وطالبة.

حيث احتوت الحقيبة المدرسية على كافة مستلزمات الطالب من دفاتر واقلام وأدوات هندسية ، وأفاد الدكتور بدر السمحان أن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية يسعى الى ما يساعد على خلق عنصر الابداع والتجديد في الفكر التربوي للطلبة السوريين من خلال تأمين الاحتياجات الاساسية للعملية التربوية والمتمثلة بالحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية والتي تخدم الطلاب والطالبات بجميع فئاتهم .