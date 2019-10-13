عقد قران بغرفة الرعاية المركزة لإسعاد «مسنة»

القاهرة(صدى):

أدخلت إدارة إحدى المستشفيات المصرية البهجة والسرور على قلب ” مريضة ” بغرفة الرعاية المركزة، من خلال إشراكها بحضور حفل عقد قران نجلها داخل غرفة الرعاية.

وتفصيلآ، اسُتقبلت ” المسنة ” وتم إجراء الفحوصات اللازمة وحجزها بوحدة العناية المركزة، إلا أن ذلك تزامن مع موعد إتمام عقد قران نجلها على عروسه.

وبناءً على ذلك نظمت الإدارة احتفالية بواسطة العلاقات العامة على أن تكون هناك حالة من الهدوء داخل المستشفى، وإتمام الإجراءات داخل غرفة الرعاية لإدخال السرور على المريضة.