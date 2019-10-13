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  3. «إنستجرام» يطلق ميزة جديدة لمنع المضايقات بعيدا عن الحظر

«إنستجرام» يطلق ميزة جديدة لمنع المضايقات بعيدا عن الحظر

«إنستجرام» يطلق ميزة جديدة لمنع المضايقات بعيدا عن الحظر
وكالات(صدى):

كشف موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن تحديث جديد يغني عن حظر بعض المتابعين وذلك من خلال ميزة تقييد المستخدم .

ووفقاً لموقع ” ذا فيرج ” التقني فإن الطريقة الجديدة تسمح بتقييد تفاعل الشخص الغير مرغوب فيه بعيداً عن حظره تماماً ، بما يمنع المضايقات .

ولا تسمح الخاصية الجديدة برؤية التعليقات الخاصة بالمستخدم ، وتكون متاحة له فقط ، كما تمنع الشخص المقيد من معرفة وجودك على الإنترنت من عدمه .

ولن تكون رسائل الشخص المقيد في صندوق الوارد ، وإنما سيتم نقلها من قسم الرسائل المباشرة إلى طلبات الرسائل .


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