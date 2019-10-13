ذوو أحد المرضى يعتدون بالضرب على فرقة إسعافية بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أقدم 4 أشخاص من ذوي أحد المرضى أمس السبت، على الاعتداء بالضرب على فِرقة إسعافية، تابعة لمركز سلطانة بهيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة.

وتفصيلآ، تلقى ” الهلال الأحمر ” بلاغًا بوجود حالة مرضية عادية لرجل، فتوجهت الفرقة التابعة للمدينة المنورة لموقع البلاغ وعند وصولهم تعرضوا للضـرب والاعتداء.

وعن المعتدين، فهم 4 أشخاص من أهل المريض، وقاموا بنقل المريض بسيارتهم الخاصة بعد الاعتداء على طاقم الفرقة.

وأسفر الحـادث عن إصابة الطبيب والمسعف في الفم، وجرح بالحاجب الأيسر، وكُسرت سماعة الطبيب ونظارته، كما ضُرب الفني على بطنه؛ ما استدعى حضور الجهات الأمنية التي باشرت الحادثـة.

ومن جانبه، أوضح خالد السهلي، المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، أن الواقعة أحيلت للجهات الأمنية وفق النظام.

حيث أشار إلى أن الهيئة لن تتهاون في أخذ حق موظفيها جراء هذا الاعتداء.