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فيديو يثير الجدل بالكويت لفتاة تتجول بملابس مثيرة والشباب يلاحقونها

فيديو يثير الجدل بالكويت لفتاة تتجول بملابس مثيرة والشباب يلاحقونها
خالد الظفيري(صدى):

كشف مقطع فيديو عن واقعة غريبة بالكويت أثارت غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد ظهور فتاة بملابس مثيرة بينما يلاحقها عدد من الشباب والمراهقين .

وظهرت الفتاة في مجمع الأفنيوز والذي يعد أكبر مجمع ومركز تجاري بالكويت ، وهي ترتدي فستان يكشف عن تفاصيل جسدها ، وقد أثارت نظرات الشباب وملاحقتهم .

وتسبب الفيديو في غضب كبير ومطالب بضرورة فرض مزيد من الحزم لمنع انتشار تلك النماذج المسيئة للمجتمع الكويتي ، متساءلين عن سبب تساهل أمن المجمعات مع مثلها رغم طرد الرجال الذين يرتدون “الشورت ” .

 


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 57 دقيقة

بقره معطيه..تبا ثور يسمكرها

[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 25 دقيقة

وقبلهن كثير
حليمه
سعاد عبدالله
والرقص في المسارح ليش زعلنين المفروض انه شي طبيعي

[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 23 دقيقة

وقبلهن كثير
حليمه
سعاد عبدالله
والرقص في المسارح ليش زعلنين المفروض انه شي طبيعي

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