فيديو يثير الجدل بالكويت لفتاة تتجول بملابس مثيرة والشباب يلاحقونها

خالد الظفيري(صدى):

كشف مقطع فيديو عن واقعة غريبة بالكويت أثارت غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد ظهور فتاة بملابس مثيرة بينما يلاحقها عدد من الشباب والمراهقين .

وظهرت الفتاة في مجمع الأفنيوز والذي يعد أكبر مجمع ومركز تجاري بالكويت ، وهي ترتدي فستان يكشف عن تفاصيل جسدها ، وقد أثارت نظرات الشباب وملاحقتهم .

وتسبب الفيديو في غضب كبير ومطالب بضرورة فرض مزيد من الحزم لمنع انتشار تلك النماذج المسيئة للمجتمع الكويتي ، متساءلين عن سبب تساهل أمن المجمعات مع مثلها رغم طرد الرجال الذين يرتدون “الشورت ” .