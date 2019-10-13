فيديو يثير الجدل بالكويت لفتاة تتجول بملابس مثيرة والشباب يلاحقونها
كشف مقطع فيديو عن واقعة غريبة بالكويت أثارت غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد ظهور فتاة بملابس مثيرة بينما يلاحقها عدد من الشباب والمراهقين .
وظهرت الفتاة في مجمع الأفنيوز والذي يعد أكبر مجمع ومركز تجاري بالكويت ، وهي ترتدي فستان يكشف عن تفاصيل جسدها ، وقد أثارت نظرات الشباب وملاحقتهم .
وتسبب الفيديو في غضب كبير ومطالب بضرورة فرض مزيد من الحزم لمنع انتشار تلك النماذج المسيئة للمجتمع الكويتي ، متساءلين عن سبب تساهل أمن المجمعات مع مثلها رغم طرد الرجال الذين يرتدون “الشورت ” .
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 57 دقيقة
بقره معطيه..تبا ثور يسمكرها
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 38 دقيقة
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لللل[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 25 دقيقة
وقبلهن كثير
حليمه
سعاد عبدالله
والرقص في المسارح ليش زعلنين المفروض انه شي طبيعي
لللل[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 23 دقيقة
وقبلهن كثير
حليمه
سعاد عبدالله
والرقص في المسارح ليش زعلنين المفروض انه شي طبيعي