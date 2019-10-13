سرعة «المشي» تساعد في التنبؤ بالإصابة بأمراض قاتلة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة جديدة أن سرعة ” المشي ” يمكن أن تساعد في التنبؤ بخطر الإصابة بأمراض قاتلة، بما فيها ” الخرف ” ، وذلك قبل عقود من ظهور الأعراض.

وتفصيلآ، اكتشف فريق من الباحثين أن أدمغة وأجساد الأشخاص الذين يمشون ببطء، تشيخ بسرعة أكبر مع بلوغهم 45 عامًا.

واعتمدت الدراسة على بيانات من دراسة طويلة، شملت 904 أفراد ولدوا خلال عام واحد في دونيدن بنيوزيلندا، وحلل الباحثون حياتهم بأكملها حتى بلوغهم 45 عامًا.

من الجدير بالذكر أن ” سرعة المشي ” يُستخدم منذ فترة طويلة، كمقياس للصحة والشيخوخة لدى مرضى الشيخوخة.