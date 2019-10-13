في أول أمسيات موسم الرياض..«الشعر والإنشاد» يتألق في معرض الصقور والصيد

بدر الحارثي(صدى):

استضاف معرض الصقور والصيد السعودي الأمسية الشعرية الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي جمعت كلا من الشاعر مدغم أبو شيبه والمنشد مهنا العتيبي وقدمتها الإعلامية بدور أحمد، بحضور كوكبة من الشعراء والمنشدين وعدد جماهيري كبير امتلأ به المسرح.

افتتح الأمسية الشاعر مدغم أبو شيبة، وقدم الشكر للحضور، مؤكداً أن الوطن يستحق منا الكثير، وأضاف: السعودية بلد المليون شاعر والجمهور لابد أن يأخذ حقه من الأمسيات الشعرية، مشيرا إلى أنها تعد الأمسية الأولى التي يحضرها العنصر النسائي.

وافتتح أبو شيبة الأمسية بقصيدة وطنية مرحبا بالشعب السعودي والسعودية ومجموعة من القصائد، وقدم المنشد مهنا العتيبي قصيدة وطنية مرحبا بالجمهور الكبير، إضافة لمجموعة من القصائد الوطنية.

وشهدت الأمسية إخراجا مسرحياً فريداً من نوعة حيث تم توفير شاشات عرض أبهرت الجمهور والحضور.

وقد سبق هذه الفعالية مؤتمر صحفي في الرياض مساء السبت ، تم خلاله الإعلان عن انطلاق «الأمسيات الشعرية» الخاصة بموسم الرياض.

أدار المؤتمر الصحفي هاني الشحيتان رئيس اللجنة الإعلامية، والذي رحب في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالحضور وأعلن أن الأمسيات الشعرية سيشارك فيها كل من الشاعر مدغم ابو شيبه والمنشد مهنا العتيبي.

وأضاف قائلا: نحن فخورون لما يقدمه معالي المستشار تركي آل الشيخ حول التنوع الثقافي ودعمه بالأمسيات الشعرية، وما جرى أول يوم من حضور جمهوري كبير يدل على نجاح انتقائية هيئة الترفية للفعاليات ، فيما قال المنشد مهنا العتيبي: أفخر بالمشاركة ضمن نخبة من الأسماء التي لها وزن في الساحة الإعلامية والشعرية خصوصا بعد انقطاعي عن الإنشاد بسبب ظروف العمل، وأتشرف بعودتي للساحة عبر فعاليات موسم الرياض، حيث يعد هذا تكريما لي من معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وأضاف قائلا: سأقدم في الأمسية الكثير وسيكون النصيب منها موجه لأهل الصقور كون الأمسية ستكون في معرض الصيد والصقور.

من جانبه كشف عبدالله حمير القحطاني المشرف العام على «أمسيات الشعرية» لـ موسم الرياض أن أول أمسية شعرية انطلقت اليوم السبت في معرض الصيد والصقور والتي أحياها كل من مدغم ابو شيبه والمنشد مهنا العتيبي .

وأضاف: هناك ٦ أمسيات لموسم الرياض اثنتان منها ستقام في معرض الصيد والصقور وأربع أمسيات بالبولفارد مسرح بنخش شمارك.

وأوضح القحطاني أن الأمسيات ستجمع نجوم الشعر والإنشاد في الخليج الذين سجلوا حضورا وإبداعاً وجماهيرية عالية والتي يبحث عنها ويترقبها جمهور كبير في الخليج العربي.