مقتل قيادية كردية على يد عناصر موالية لتركيا وفيديو مروع لحظة الجريمة
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل السياسية الكردية المعروفة هفرين خلف على يد مقاتلين موالين لتركيا في كمين على طريق بشمال سوريا أمس السبت .
كما راح ضحية عملية الإغتيال الجبانة 8 مدنيين آخرين من بينهم سائقها ومساعدها الشخصي .
ووثق مقطع فيديو لحظة اغتيال ” هفرين خلف ” الأمين العام لحزب مستقبل سوريا والتي كانت جثة هامدة بين الركام ، بينما يظهر عنصر موالي لتركيا يدهس عليها بحذائه أكثر من مرة مردداً كلمات غريبة لقيادته التركية .
وقال منسق حزب منسق حزب مستقبل سوريا في أوروبا أن هفرين كانت في اجتماع بمدينة الحسكة بينما داهمها الهجوم وهي في طريق العودة .
مسافر[ عدد التعليقات: 1206 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنة الله على ادروغان .. اشد واقوى من لعنة الله على فرعون
حسبنا الله ونعم الوكيل في التركي الظالم
مسافر[ عدد التعليقات: 1206 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنة الله على ادروغان .. اشد واقوى من لعنة الله على فرعون
حسبنا الله ونعم الوكيل في التركي الظالم
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 54 دقيقة
وين منظمات وهيئات حقوق الأنسان الي مزعجين التحالف في اليمن وعندنا في السعوديه يااخوان لو القاتل مسلم ماذا سيحدث؟
فيصلa[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 50 دقيقة
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فيصل[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 36 دقيقة
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 29470 ] نشر منذ 22 دقيقة
حسبي الله عليهم الانجاس
هاي ما تستاهل القتل
ابوعلي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 6 دقائق
الدول الغربيه سوريا والعراق ولبنان والدور علينا بعدها نحن قادمون على غزو تركي عثماني لاعاظة دم العثمانيين وهناك خونة في كل بلد وهناك احزاب كبيرة مواليه للعصملي في سوريا والعراق
لابد من تجهيز الجيوش والاستعداد لذلك
نحن في المملكه العربيه السعوديه العظمى لانشعر باي رهبه خوف من ايران او تركيا او غيرها فالله معنا وقيادتنا حكيمه قد جهزت العدة منذ زمن بعيد لدينا الايمان باللع ثم بقيادتنا ال سعود الحكيمه
وبهم الحق في الدفاع عن بلد الحرمين الشريفين باي سلاخ كان عادي او نووي
فارضنا غاليه جدا لن تطؤها قدم حاقد او غازي
وشعبها بالمرصاد رجااال اقوياء اشاوس وقت الشدة تجدهم
اللهم انا نسالك العفو والعافيه ورضاك والجنه وان تحفظ ديننا وحكامنا ووطننا ومقدساتنا من كل كلب حاقد ومن كل اشرار الكون
فقط يجب ان نكون مع الله ليحفظ امننا وعيشتنا ورخاءنا
بابعاد هذه اليلاد عن مايحدث مؤخرا على ايدي جهال سفهاء في الترفيه من منكرات لاترضي الله بل تغضبه علينا ونخاف نندم وعندها لن ينفع الندم
لننظر لسوريا عراق يمن ليبيا ومصر الفقر المدثع والمصائب التي حدثت بها ولا انس لبنان والصومال وغيرهم كثير فقدو الدين والامن والامان
اليس الله بقادر على ان يجعلنا مثلهم بل اسواء منهم
بلى وهو القوى الجبار