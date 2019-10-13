مقتل قيادية كردية على يد عناصر موالية لتركيا وفيديو مروع لحظة الجريمة

دمشق(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل السياسية الكردية المعروفة هفرين خلف على يد مقاتلين موالين لتركيا في كمين على طريق بشمال سوريا أمس السبت .

كما راح ضحية عملية الإغتيال الجبانة 8 مدنيين آخرين من بينهم سائقها ومساعدها الشخصي .

ووثق مقطع فيديو لحظة اغتيال ” هفرين خلف ” الأمين العام لحزب مستقبل سوريا والتي كانت جثة هامدة بين الركام ، بينما يظهر عنصر موالي لتركيا يدهس عليها بحذائه أكثر من مرة مردداً كلمات غريبة لقيادته التركية .

وقال منسق حزب منسق حزب مستقبل سوريا في أوروبا أن هفرين كانت في اجتماع بمدينة الحسكة بينما داهمها الهجوم وهي في طريق العودة .