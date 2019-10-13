احذر.. ترك أوراق الشجر على السيارة يسبب أضرار كبيرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر الاهتمام بغسل وتنظيف السيارة بصورة دورية مفتاح الحفاظ على جاذبية السيارة، ومع قدوم فصل الخريف تتعرض السيارات إلى تساقط أوراق الأشجار بكثرة عليها.

وعن ذلك، نبه خبير العناية بالسيارات الألماني كريستيان بيتزولت، من ترك الاتساخات وأوراق الأشجار المتساقطة على السيارة، حيث أنها تسبب خطورة شديدة على طلاء وجسم السيارة.

كما أشار إلى مدى خطورة ترك أوراق الأشجار على السيارات، مبينًا أن أوراق الشجر قد تتسبب في انسداد قنوات تصريف المياه بالسيارة.

حيث تمتص الأوراق الرطوبة وتفرز حمضا يُلحق الضرر بالمادة العازلة للطلاء ثم الطلاء ذاته، كما يمكن أن تتسبب أشعة الشمس في احتراقها وتصلبها وزيادة أضرارها.

وبناءً على ذلك أكد الخبير على ضرورة إزالة أوراق الشجر المتراكمة على السيارة بواسطة اليد على نحو منتظم.