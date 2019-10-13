إلزام البنوك وشركات التمويل برسوم تسجيل عقود الإيجار التمويلي
قررت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” إلزام جميع البنوك وشركات التمويل برسوم تسجيل العملاء في شركة تسجيل عقود الإيجار التمويلي .
ومن المقرر أن تتحمل البنوك وشركات التمويل كافة المبالغ التي يلزم المستفيد بآدائها خلال مبلغ التمويل وكلفة الأجل ، و الرسوم والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على تمويل ومنها رسوم التسجيل .
يأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لرسوم الخدمات المصرفية ووضع حد لمقدار الرسوم المطبقة على خدمات العملاء .
اترك تعليقاً