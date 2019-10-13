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إلزام البنوك وشركات التمويل برسوم تسجيل عقود الإيجار التمويلي

إلزام البنوك وشركات التمويل برسوم تسجيل عقود الإيجار التمويلي
علي القحطاني(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” إلزام جميع البنوك وشركات التمويل برسوم تسجيل العملاء في شركة تسجيل عقود الإيجار التمويلي .

ومن المقرر أن تتحمل البنوك وشركات التمويل كافة المبالغ التي يلزم المستفيد بآدائها خلال مبلغ التمويل وكلفة الأجل ، و الرسوم والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على تمويل ومنها رسوم التسجيل .

يأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لرسوم الخدمات المصرفية ووضع حد لمقدار الرسوم المطبقة على خدمات العملاء .


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