إلزام البنوك وشركات التمويل برسوم تسجيل عقود الإيجار التمويلي

علي القحطاني(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” إلزام جميع البنوك وشركات التمويل برسوم تسجيل العملاء في شركة تسجيل عقود الإيجار التمويلي .

ومن المقرر أن تتحمل البنوك وشركات التمويل كافة المبالغ التي يلزم المستفيد بآدائها خلال مبلغ التمويل وكلفة الأجل ، و الرسوم والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على تمويل ومنها رسوم التسجيل .

يأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لرسوم الخدمات المصرفية ووضع حد لمقدار الرسوم المطبقة على خدمات العملاء .