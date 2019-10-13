أبرزها محاربة البكتيريا.. فوائد مذهلة لحناء الأظافر 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير تجميل عن أهمية حناء الأظافر ومنها منع تكسّر الأظافر وجعلها قاسية أكثر، حمايتها من مخاطر المواد الكيميائية الموجودة في طلاء الأظافر، محاربة البكتيريا التي تولّد الالتهابات في الجلد تحت الأظافر، تفادي الإصابة بفطريات الأظافر.

وعن طريقة تحضير حناء الأظافر: احضري بودرة الحناء، نصف كوب من الماء ونصف كوب من عصير الليمون، امزجي الخليط حتى يصبح متماسكًا، غطّي الخليط لمدّة لا تقل عن 4 أو 6 ساعات، في هذا الوقت، اغسلي يديكِ ونظّفي أظافركِ عن طريقة إزالة اللحمية إذا لزم الأمر.

ثم قومي بوضع الفازلين على البشرة حول الأظافر حتى لا تتلوّن بالحنة، طبّقي طبقة سميكة من عجينة الحنة على الأظافر بواسطة الريشة، واتركيها حتى تجفّ من بعدها، غطّي أظافركِ لمدّة 8 ساعات بقطعة من القماش أو غلاف بلاستيكي، انزعي الطبقة السحطية من الحنة من خلال الفرك اللطيف، تجنّبي غسل اليدين بالصابون حتى اليوم التالي