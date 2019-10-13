أمانة عسير وبلدياتها تحاصر لصوص الأراضي وتستعيد أراض حكومية بمساحة كبيرة جدا

محمد بن طحيطح(صدى):

استعادت أمانة منطقة عسير , والبلديات التابعة لها خلال الشهر الماضي أراضٍ حكومية تم التعدي عليها و التي تجاوزت مليون .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إلى أن التعديات طالت عدة مواقع مختلفة في منطقة عسير .

مبيناً بأن أعمال الإزالات شملت 14 موقع موزعا و هي السودة , ومربة , وخميس مشيط , وظهران الجنوب , ومحايل عسير و أحد رفيده , وتثليث , و تنومه ، وسراة عبيده , والمجاردة , والحرجة وبللسمر , والبرك والحازمي, والثنية وتبالة .

وأكد الحميدي أن الأمانة تعمل مع البلديات التابعة لها على ملاحقة مثل هذه التجاوزات للأنظمة والقوانين الخاصة بتملك الأراضي، و لن تتهاون مع كل من يحاول المساس بأراضي الدولة ذلك بتطبيق العقوبات الصارمة على من يقوم بالبناء , أو وضع إحداثيات ، وتسوير مواقع دون مستمسكات شرعية وقانونية مشيراً إلى أن مهام اللجان الرئيسية تتركز في مراقبة الأراضي الحكومية, وإزالة أي إحداثيات تقع على الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها وذلك لمنع التعدي عليها وإيقاف من يعمل دون ترخيص يُخَوله حق العمل, من خلال الوقوف على المواقع التي يُبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثيات فيها سواء كان التبليغ من الجهات الحكومية أو المواطنين.