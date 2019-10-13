فتاة في دعوى خلع: زوجي بخيل وعامل جدول لتناول اللحوم والفراخ

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة بالقاهرة قضية خلع أقامتها زوجة شابة بسبب بخل زوجها الشديد ، والذي وصل إلى حد وضع جدول لتناول الطعام وتعنيفها إذا فكرت العدول عنه .

وقالت الزوجة : جوزي بخيل وعامل جدول لدخول اللحمة والفراخ البيت.. وحكم بأكلها مرتين بس في الشهر .

وأضافت : تزوجت منذ 4 سنوات وزوجي كمسرى بالنقل، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد الأصدقاء المقربين إلى العائلة، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز سنة ونصف، ورزقنا الله بطفل جعلني اتغاضى عما يفعله زوجي .

وأكدت الزوجة أنها صبرت كثيراً على زوجها وتحملت بخله ، إلا أنها لم تعد تحتمل رؤية طفلها محروم من أشياء كثيرة ، قائلة : طفلي محروم وينظر للآخرين ، وعندما تحدثت معه رد قائلاً : خليكى إنتي وابنك في البيت ومفيش نزول للشارع .

وهنا اشتعل غضب الزوجة لتهرب من بيت الزوجية إلى أسرتها ، وقررت اللجوء للخلوع بعدما رفض الزوج تطليقها.