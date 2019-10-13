«الجوازات» توضح طريقة تغيير الصورة الشخصية بجواز السفر

حمود العنزي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الأحد، أن صورة صاحب جواز السفر عند الإصدار أو التجديد هي الصورة الموثقة بالنظام الآلي وفقاً لإدارة الأحوال المدنية .

وأضافت أنه إذا كان هناك رغبة في تغيير الصورة ينبغي مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة بالسجل المدني ومن ثم تغييرها في جواز السفر .

جاء ذلك رداً على استفسار مواطن يتساءل عن آلية تغيير الصورة الشخصية بجواز السفر عند التجديد ، إذ لا يرغب في وضع صورته الموجودة ببطاقة الأحوال المدنية .