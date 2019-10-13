«الجوازات» توضح طريقة تغيير الصورة الشخصية بجواز السفر
أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الأحد، أن صورة صاحب جواز السفر عند الإصدار أو التجديد هي الصورة الموثقة بالنظام الآلي وفقاً لإدارة الأحوال المدنية .
وأضافت أنه إذا كان هناك رغبة في تغيير الصورة ينبغي مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة بالسجل المدني ومن ثم تغييرها في جواز السفر .
جاء ذلك رداً على استفسار مواطن يتساءل عن آلية تغيير الصورة الشخصية بجواز السفر عند التجديد ، إذ لا يرغب في وضع صورته الموجودة ببطاقة الأحوال المدنية .
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