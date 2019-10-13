الأرصاد تنبه من أمطار متوسطة بالباحة ورعدية على نجران

الباحة(صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وفرعة, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار وتستمر حتى العاشرة مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ونجران تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.