بالصورة..نجم انجلترا في «كازينو» بعد انسحابه من المنتخب بحجة المرض

طلال الغامدي(صدى):

أثارت صورة لنجم إنجلترا وليستر سيتي جيمس ماديسون، أثناء تواجده في ملهى ليلي جدلاً واسعًا بعد ساعات من انسحابه من قائمة منتخب بلاده.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أعلن أن لاعب الوسط جيمس ماديسون خرج من تشكيلة المنتخب بسبب المرض وسيغيب عن مواجهتي التشيك وبلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وذكرت مصادر أن مدرب المنتخب جاريث ساوثجيت كان متخوفاً من سلوكيات اللاعب، وحياته الشخصية خارج الملعب وتحدث مع مساعديه من قبل حول الأمر.