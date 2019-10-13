مقطع يوثق خلو مطعم ومقهى من الزبائن بعد قرار ضريبة التبغ

نايف السالم(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو أظهر من خلاله عدم وجود زبائن بمطعم ومقهى النخيل في جدة، وذلك بالتزامن مع قرار ضريبة التبغ.

وأوضح موثق الفيديو أنه تم التصوير في الساعة الثامنة والنصف ولا يوجد أحد.

يذكر أنه تم اعتماد قرار تطبيق الضريبة أمس بنسبة ١٠٠ ٪ على وجبات المطاعم التي تقدم التبغ، وهو ما ترتب عليه عزوف عدد كبير من المواطنين.

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