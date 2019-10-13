محاكمة شاب هدد باغتصاب طفلة ووالدتها

أبو ظبي(صدى):

مثل شاب عربي أمام محكمة بالإمارات، لاتهامه بشتم طفلة وتهديدها باغتصابها هي ووالدته عن طريق الـ «واتس أب».

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان المتهم قد تواصل مع شقيق المجني عليها موجهًا له رسائل تحمل عبارات شتم للمجني عليها وتهديد باغتصابها هي ووالدتهما.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم، أنكر التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه لا يعرف المجني عليها إلا أنه يعرف شقيقها الأصغر ولم تكن بينهم أي محادثات عبر برنامج الواتس أب.

وبمواجهة المتهم بتفاصيل المحادثة أقر بأنه قام بكتابتها لتخويف الطفلة فقط وأنه لم يكن ينوي أن يقوم بأي شيء تجاهها.