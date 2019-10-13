50 مليون دولار من ترامب لتحقيق الاستقرار في سوريا

وكالات(صدى):

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرف مبلغ 50 مليون دولار، كمساعدة في تحقيق الاستقرار في سوريا وحماية الأقليات العرقية والدينية المضطهدة، وتعزيز حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن يوفر تمويل ترامب مساعدة مالية طارئة للمدافعين السوريين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وجهود المصالحة التي تدعم بشكل مباشر ضحايا الأقليات العرقية والدينية في النزاع.

وأعرب البيت الأبيض عن أمله في أن يواصل الشركاء الإقليميون والدوليون مساهماتهم لضمان حرية وسلامة الأقليات العرقية والدينية وهو ما يمثل أولوية قصوى لهذه الإدارة.

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