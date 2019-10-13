بالفيديو..تركي آل الشيخ يزف نبأً سارًا لزوار موسم الرياض

حمود العنزي(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن تخصيص هدية لزوار موسم الرياض من المواطنين والمقيمين والسياح.

وأعلن آل الشيخ عن المفاجأة قائلا: ضيوفنا وزوار موسم الرياض من السعوديين والمقيمين والسياح، هدية الموسم لكم، قدم بسيارتك ورقمك وادخل السحب، قد تكون المحظوظ اللي بيكسب معنا تعديل سيارته وترهيمها على حساب موسم الرياض.

وأشار إلى أن تعديل السيارة سيكون من أكبر شركات تعديل السيارات العالمية:[email protected]