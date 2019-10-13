الأثنين.. مناقشة السماح للأكاديميين بالعمل الحر

عادل الحربي(صدى):

يناقش أعضاء مجلس الشورى، غدا الإثنين، توصية لجنة الشؤون التعليمية، التي تدعو للموافقة على السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بممارسة المهن الحرة في مجالهم.

وأثارت التوصية جدلًا، بين مؤيدين ومعارضين متخوفين من أن يكون الأمر استغلالا للمنصب في الشورى بتبني ملفات لها علاقة بالأعضاء، خصوصا أن غالبيتهم من الأكاديميين.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يساعد الجامعات في التغلب على معضلة تسرب الكفاءات المميزة منها، إضافة إلى أن العمل في المهن الحرة في مجال التخصص ينعكس إيجابا على أداء أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم المهنية، من خلال ربط دراساتهم النظرية بالواقع العملي المجتمعي.

وأشارت إلى أنه سيحد من ممارسة هذه المهن من قبل غير المتخصصين، وأصحاب الشهادات الوهمية والوافدين من غير ذوي الكفاءة اللازمة.