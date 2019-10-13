بالفيديو..هدف رئيس الهلال الذي أثار ضجة في مناورة الإداريين والمدربين

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تسجيل رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، هدفًا خلال مشاركته في مباراة بين الإداريين والمدربين بالنادي.

وشهد الملعب تواجد النجم محمد الشلهوب، وفهد المفرج، وتمكن رئيس الهلال بتسجيله هدف من انفراد بالمرمى.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق ضمك في 18 من الشهر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كما يستعد لمواجهة السد القطري، في 22 من أكتوبر الجاري، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.