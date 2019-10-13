  • الأحد 13

    أكتوبر

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  3. فهد يفترس كلبًا نائمًا أمام منزل صاحبه

فهد يفترس كلبًا نائمًا أمام منزل صاحبه




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