خطة إيرانية لإلغاء «الإنجليزية» في المدارس بناء على رغبة خامنئي!

طهران(صدى):

على ما يبدو أن اللغة الإنجليزية أصبحت أمرًا يؤرق حكومة الملالي، وإرضاءا لرغبة المرشد الإيراني علي خامنئي، قدم 57 نائبًا في البرلمان الإيراني، أمس السبت، خطة لإلغاء تعليم اللغة الإنجليزية من جميع المدارس.

ويرى خامنئي أن تعلم اللغة الإنجليزية ينشر الثقافة الأجنبية في صفوف الأطفال والشباب، معربا عن أسفه حيال تشجيع تعليم الإنجليزية.

وإذا وافق البرلمان الإيراني على الخطة التي طرحها 57 نائباً، سيتم استبعاد تعليم اللغة الإنجليزية من المدارس، كما سيتم حظر توظيف معلمي اللغة الإنجليزية، وسيطلب من الجامعات أيضًا توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعات في البلدان التي تكون لغتها دولية أو إقليمية.