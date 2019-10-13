مستجدات واقعة تعنيف أب لأبناءه بالسوط وتقييدهم بالأغلال في مكة

نايف السالم(صدى):

على خلفية تعنيف أب برماوي في مكة المكرمة لأبناءه الثلاثة، مستخدمًا أبشع أنواع التعذيب، والقبض عليه، اعترف الأب بما وجه إليه من اتهامات.

وتم إقامة دعوى عامة ضد المتهم، وتحويلها للمحكمة الجزائية، للبت في القضية حسب ما ورد من النيابة العامة من أدلة ضد المعنف.

وكانت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مكة قد اتخذت الإجراءات النظامية بحق الأب وتم استضافتهم وأخذ أقوالهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

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