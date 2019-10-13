كثرة النوم تصيبك بالخرف المبكر

أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة أمريكية حديثة، أن كثرة النوم يؤدي للعديد من الأمراض التي تؤثر على الذاكرة والمخ والصحة الجسدية بشكل عام.

وقالت الدراسة إن زيادة عدد ساعات النوم عن 9 ساعات في الليلة يؤدي لانخفاض مهارات اللغة والذاكرة، وتعتبر علامة من علامات الخرف المبكر.

وأضافت أن ساعات النوم المناسبة في الليلة تتراوح من 7 إلى 8 ساعات، وإذا قلت عدد الساعات يؤدي ذلك أيضًا للعديد من المخاطر.

وأكدت الدراسة أنه تم أخذ بيانات 5247 مشاركًا تتراوح أعمارهم من 45 إلى 75 عامًا من مناطق متعددة وذلك على مدار 7 سنوات.

وتبين أن مهارات اللغة والذاكرة ونسب التركيز تتأثر بشكل مباشر بعدد ساعات النوم، بالإضافة للقدرة على رد الفعل والإدراك التي تقل في حالة الإخلال بساعات النوم.

وأشارت الدراسة إلى أن من ينام 9 ساعات كل ليلة تنخفض قدراته الدماغية بنسبة 22%، بالإضافة لانخفاض طلاقة الكلام لديهم بنسبة 20%.