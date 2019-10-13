بعد تعادل إسبانيا مع النرويج .. راموس: « عارًا حقيقيًا »

ماجد محمد(صدى):

أعرب سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني، عن استيائه من التعادل الإيجابي 1-1 أمام النرويج، اليوم السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وقال راموس : ” التعادل كان عارًا حقيقيًا، الخصم استغل الدقائق الأخيرة للتعادل، وكان علينا أن نحسم التأهل لكي نكون أكثر سكينة وهدوء “ .

وأضاف قائد المنتخب الإسباني: ” المباراة انتهت بحصدنا لنقطة واحدة، حان الوقت للعمل من أجل الفوز بالمباراة التالية “ .

وتابع: ” الأرقام الشخصية تأتي في المرتبة الثانية، كنت أتمنى استبدال هذا الإنجاز بالفوز اليوم، وصولي إلى 168 مباراة مكافأة وفخر كبير، أشعر بالحماس في كل مرة أشارك فيها مع الماتادور “ .

وعن إمكانية مشاركته في أولمبياد 2020، قال: ” أعتقد أنه من المبكر الحديث عن ذلك، بالنسبة لأي لاعب هذه الفرصة لا يمكن رفضها، الآن أنا أركز مع فريقي والمنتخب، ولا زال هناك الكثير من الوقت لنرى ما سيحدث، لكنها فكرة جميلة للغاية “ .