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    أكتوبر

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  3. يوسف خميس يتحدث عن فترة الأمير فيصل بن تركي في النصر

يوسف خميس يتحدث عن فترة الأمير فيصل بن تركي في النصر




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