شاهد.. إيران تصرخ: « الموت لأردوغان »

نايف السالم(صدى):

اندلعت تظاهرات في مدن إيرانية تقطن فيها القومية الكردية؛ لتُندد بغزو تركيا لشمال سوريا .

واحتج المتظاهرون على العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي ضد قوات حماية الشعب الكردي في شمال شرق سوريا.

وتظاهر في طهران المئات من أبناء القومية الكردية أمام السفارة التركية منددين بالحملة العسكرية.

وفي مدينة بيرانشهر الواقعة في محافظة أذربيجان، غرب إيران، هتف أكراد إيران ضد الحكومة التركية، كما رددوا شعارات:الموت لأردوغان.

كما شهدت مدن أرومية ومهاباد وكردستان احتجاجات ضد تركيا.

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