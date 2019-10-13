وظائف شاغرة في شركة إميرسون بالخبر

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة إميرسون الدولية “ Emerson ” ، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة الخبر.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس خدمات- الأمن والشبكات (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة التحكم، أو علوم الكمبيوتر، أو هندسة الالكترونيات)، مدير مبيعات المنطقة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

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