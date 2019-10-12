العباس يخطف ذهبية العالم في التايكوندو

محمد السعران(صدى):

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الترجي الكابتن محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي التي دارت رحاها في جمهورية مصر العربية بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي وشارك في البطولة (٣٠٠) لاعب يمثلون (٢٠ )دولة وسبق للعباس وأن حقق خامس العالم في بطولة العالم للبومسي داخل الصالات في الصين تايبيه العام الماضي.

وفي ذات البطولة التي اختتمت مساء اليوم السبت نال ابطالنا برونزيتين عن طريق زهير ابو الرحى وعلي المدلي الحائزان على المركز الثالث والرابع وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث .

الجدير بالذكر أن لعبة البومسي عبارة عن مباراة انفرادية خيالية يجريها الممارس ضد خصم أو عدة خصوم وهميين، حيث يقوم في إطارها بأداء مجموعة من الحركات المتناسقة بكل إتقان وتركيز، وهي تضم مجموعة من حركات الدفاع والهجوم والصد.