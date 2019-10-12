بعثة الاخضر تصل الى الأردن وتغادر غدا الى فلسطين لمواجهة منتخبها

سعيد العجل(صدى):

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول، مساء اليوم، إلى الأردن، وذلك قبل التوجه إلى رام الله في فلسطين صباح يوم الأحد، لخوض ثالث مباراة للأخضر في التصفيات.

وكان في استقبال البعثة التي تراسها رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، لدى وصولها مطار الملكة علياء الدولي ، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق.

وجدير بالذكر ان الاخضر يتصدر المجوعة الثالثة للتصفيات القارية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023م ، والتي تضم ايضا كلا من سنغافورة وفلسطين واوزباكستان بجانب اليمن ، برصيد 4 نقاط من مباراتين بعد تعادل في اول لقاء أمام منتخب اليمن بهدفين لكل منتخب ثم الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب سنغافورة.