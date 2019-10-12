شاهد مي العيدان تهاجم جمهور الأردن: « يلعن أبوكم على أبو صدام » !

خالد الظفيري(صدى):

فتحت الإعلامية الكويتية مي العيدان النار على الجمهور الأردني بعد هتافاتهم المستفزة في مباراة منتخب بلادهم أمام الكويت ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم .

وكان جمهور الأردن هتف في المدرجات هتافات تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو ما أشعل غضب أهالي الكويت.

ووصفت مي العيدان في فيديو، نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، المشجعين الاردنيين الذين قاموا بترديد اسم صدام حسين بـ “ الفئة الحقيرة ” .

وتابعت مي العيدان: يلعن ابوكم على ابو صدام حسين مطرح ما راح عساه ان شاء الله في قاع الجحيم يتمتع ويذوب وان شاء الله يكون من الفئة كل ما جلده يحترق يطلعه جلد جديد على الناس الذي قتلهم وعذبهم.

واستغربت مي العيدان استغراب البعض من هذا التصرف قائلة: الشعب الاردني ما يحبنا صدقوني لو في حساب والحكومة الاردنية مو قابلة كانت عرفت تجيب الشخصيات وتحولهم للمحاكمة بتهمة الاساءة الى الدول الصديقة والشقيقة.