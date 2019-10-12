صور تكشف أضرار ناقلة النفط الإيرانية المعطوبة بالبحر الأحمر

نايف السالم(صدى):

كشفت مجموعة من الصور، الأضرار التي تعرضت لها ناقلة النفط الإيرانية «سابيتي»، ما اسفر عن تسرب نفطي عند عبورها البحر الأحمر.

وظهر في الصور تعرض الناقلة سابيتي إلى الكسور في مقدمتها، ووجود ثقب في جسم الناقلة وتسرب النفط منه.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود في المملكة، أمس الجمعة، وصول رسالة إلكترونية من قبطان الناقلة «سابيتي» التي تحمل العلم الإيراني، تفيد بتعرُّض مقدمة الناقلة لكسر ما أسفر عن تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وأشار إلى أنه عند تحليل المعلومات لتقديم المساعدة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها وتبتعد 67 ميلًا بحريًا جنوب غرب ميناء جدة، كما أغلقت نظام التتبع الآلي ولم ترد على اتصالات المركز؛ للحصول على المساعدة.