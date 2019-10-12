مشاكل عاطفية تدفع شاب عربي للانتحار برصاصة في الرأس

نواكشوط(صدى):

أقدم شاب موريتاني على الانتحار بإطلاق الرصاص على رأسه؛ لكي يهرب من مشاكل اجتماعية وعاطفية تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

واستقبلت وحدة الحالات الطارئة في مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط الشاب وهو مصاب بطلق ناري في الرأس، تسبب في وفاته على الفور.

وتبين أن أسبابًا اجتماعية وعاطفية وراء الحادث، حيث بدأت الشرطة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الشاب.

وهذه ثاني حالة تسجلها العاصمة الموريتانية خلال يومين فقط، حيث أطلق شاب آخر النار على نفسه يوم الجمعة.